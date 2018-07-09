Представитель пресс-службы Приватбанка в Facebook сообщил о стабилизации всех сервисов, которые отказали вечером 9 июля.

"Специалисты ПриватБанка в кратчайшие сроки - в течение часа в полном объеме восстановили стабильную работу сервисов эквайринга и работу сети банкоматов банка. Как сообщила пресс-служба банка, все операции с пластиковыми карточками проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются согласно графику", написал Олег Серга.

Фото: facebook.com/sergaoleg/

Однако, в социальных сетях не все пользователи почувствовали, что сбой закончился. В некоторых случаях переводы не дошли до адресатов.

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