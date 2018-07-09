Пользователи Facebook из Украины решили атаковать страницу FIFA за жесткую реакцию на поступок двух футболистов сборной Хорватии, которые записали видео с лозунгами "Слава Украине".

Участники флешмоба ставят страничке Международной федерации футбола в Facebook ставят самую низкую оценку - "1" вместо максимальной "5" и пишут в комментариях "Слава Украине!"

Фото: facebook.com/andreiev.yurii

"Страна" разбиралась, почему хорвата, сказавшего "Слава Украине", отчислили из сборной.

"Хорватский футбольный союз приносит искренние извинения российскому обществу за действия члена хорватской делегации. Огнен Вукоевич и Домагой Вида тоже приносят извинения за свои заявления, в которые они не намеревались вкладывать политический смысл, но которые, к несчастью, допускали такие интерпретации", - говорится в сообщении Хорватского футбольного союза. 

Ранее "Страна" сообщала, что Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной воздерживаться от политики после видео "Слава Украине!"

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