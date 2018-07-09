Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос попросил главу Минобороны Степана Полторака перенести с 10 июля на 11 июля проведение следственного эксперимента с минометами "Молот".

Инцидент с неисправностью нового оружия стал причиной гибели троих военных во время воинских учений в Ровенской области.

"Следственный эксперимент в рамках проведения военной, баллистической, взрывотехнической, химической экспертизы причин детонации миномета М120-15 "Молот" пройдет в среду 11.07.2018 года. Основная причина – решение Ровенского суда о проведении указанной экспертизы специалистами КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз - Прим.Ред.) получена следствием лишь в 17:00, сегодня, 09.07.2018г.", - написал Матиос на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По словам Матиоса, для следственного эксперимента отобраны минометы "Молот" с той же заводской партии, что и миномет, который взорвался и стал причиной гибели украинских бойцов.

"Сочувствую близким и родным погибших и раненых бойцов 128 бригады", - написал Матиос.

Главный военный прокурор также обнародовал на своей странице в соцсети сканкопию своего письма Полтораку, в котором указывает, что следственным управлением ГУ Нацполиции в Ровенской области осуществляется досудебное следствие уголовного производства по фактам детонации миномета М120-15 "Молот" во время проведения учебных стрельб.

В письме указывается, что с целью проведения следственного эксперимента руководству Минобороны Украины направлено ходатайство о привлечении специалистов Вооруженных сил Украины и выделении необходимых боеприпасов в качестве экспериментальных образцов. Минобороны удовлетворило данное ходатайство и выделило запрашиваемых специалистов и средства для проведения следственного эксперимента 10 июля.

Вместе с тем, в письме Матиос отмечает: "В связи с тем, что экспертам, которые обязательно должны принимать участие в эксперименте, необходимо время для ознакомления с материалами уголовного производства и определения методики исследования, ходатайствую о перенесении привлечения указанных специалистов и вооружения на 11.07.18г."

Как сообщалось, в ходе бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне ранним утром 6 июля произошел разрыв 120-мм миномета "Молот" разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ПАО "Маяк" (Киев), в результате которого трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановке учений. Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии.

В это же день, 6 июля Военная прокуратура Ровенского гарнизона сообщила, что проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких человек (ч.3 ст.414 Уголовного кодекса Украины).

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко доложить ему итоги расследования инцидента на текущей неделе, а также распорядился приостановить использование минометов "Молот" в ходе учений на время проведения расследования.

Со ссылкой на офицеров 128-й бригады, которые изучают место взрыва и дают показания следственной комиссии, главный редактор издания "ЦензорНЕТ", военный журналист Юрий Бутусов сообщил на странице в Facebook, что у следственной комиссии пока отсутствует основная версия причин разрыва миномета: ждут результатов экспертизы, которую проводит военная прокуратура.

По его данным, крупных фрагментов ствола миномета не найдено. "Ствол разлетелся вдребезги. Это не типичная картина для предыдущих взрывов. Но дает возможность предположить, что рвануло что-то более мощное, чем одна мина", - отметил Ю.Бутусов, уточнив, что на всех минометах батареи предохранитель от двойного заряжания исправен.

"Искореженный предохранитель взорванного миномета найден в 150 м от места взрыва. Т.е. версия, что стрельба осуществлялась со снятым предохранителем, или что предохранитель был неисправен, маловероятна. За состоянием минометов наблюдал не только личный состав, командование, но и посредник из другой воинской части", - отметил он. По информации военного журналиста, на момент начала стрельб у минометов батареи никаких визуальных дефектов личным составом выявлено не было: минометы были исправны.

Украинский 120-мм миномет "Молот" был оснащен современным прицелом MUM 706M, имеет специальный предохранитель на дульной части от двойного заряжания. Вес в боевом положении - 210 кг. Скорострельность миномета - 12 выстр./мин, дальность поражения вражеских целей - более 7 км.

Поставки "Молотов" в армию начаты "Укроборонпромом" в марте 2016 года, за это время в армию поставлено несколько сотен минометов.

В свою очередь, в "Укроборонпроме" акцентируют, что на сегодняшний день у ОПК отсутствуют альтернативы 120-мм минометам "Молот" для поставок ВСУ.

"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у нас нет. В любом случае его надо делать, и надо его использовать в ВСУ", - сказал журналистам в минувшую пятницу глава госконцерна Павел Букин.

Глава "Укроборонпрома" выразил уверенность, что выводы о целесообразности дальнейших поставок в армию нового артвооружения могут делаться на основе выводов начатого военными расследования причин трагедии на Ривненском полигоне.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне сообщил, что на заседании 11 июля заслушает информацию Министерства обороны и Военной прокуратуры по инциденту с разрывом миномета в ходе бригадных тактических учений на 223-м Ривненском общевойсковом полигоне 6 июля, в результате которого погибли трое военнослужащих и еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Согласно сообщению на сайте парламентского комитета, для информирования по данному вопросу на заседание приглашен замминистра обороны Игорь Павловский и замгенерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Как сообщала "Страна", стали известны имена погибших на Ровенском полигоне.

Отметим, что по данным "Укроборонпрома" в Вооруженных Силах Украины нет альтернативы "Молоту".