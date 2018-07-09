Великобритания считает Россию виновной в смерти британки, скончавшейся от отравления "Новичком". Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, его слова передает Reuters.

"Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, из-за которой умерла наша гражданка. Я думаю, это мы можем осудить вместе со всем миром", - сказал Уильямсон.

30 июня Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Их положили в ту же больницу, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджесс умерла 9 июля.

Нервно-паралитическое вещество не распадается в естественной среде и может сохранять опасность продолжительное время.

По сведениям источников британских СМИ, Стерджесс и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества.

Как сообщала "Страна", предположительно отравленная "Новичком" в Эймсбери пара трогала руками емкость с ядом.

Ранее стало известно, что полиция скрывает детали отравления "Новичком". Мать отравленной британки устроила скандал.

Мы писали, что в Британии госпитализировали копа с подозрением на отравление "Новичком".