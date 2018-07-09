Полицейский, на которого напали с вилами, сегодня умер. Он прибыл на сообщение о конфликте между соседями. Трагедия произошла в Ровенской области.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранениями плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга.

"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он выехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там его с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции. Два месяца назад Александр женился", - написал Князев.

В Ровенской области полицейские задержали мужчину, который с вилами напал на инспектора группы реагирования местного отдела полиции.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Как сообщала "Страна", в Кропивницком мужчина вилами заколол тещу и жену. Ранее участвовал в боевых действиях в Афганистане и решил, что снова оказался на войне.

Напомним, что на Закарпатье объявили траур из-за гибели военных во время учений на полигоне.