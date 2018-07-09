6 июля в Ровно пьяный иностранец избил женщину и полуторамесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В сообщении говорится, что 6 июля в травматологическое отделение госпитализировали полуторамесячную девочку с тяжелыми травмами головы. У ребенка диагностировали перелом свода черепа и теменной кости.

По словам 38-летней матери, между ней и нетрезвым 35-летним мужчиной возник конфликт, который закончился дракой. Ребенок получил травмы, поскольку женщина держала на руках.

Полиция по факту умышленного тяжкого телесного повреждения начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Иностранца сразу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователь Ровенского отдела полиции обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд полностью удовлетворил ходатайство и арестовал иностранца.

Злоумышленник будет находиться в следственном изоляторе 60 суток без права внесения залога.

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