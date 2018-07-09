В Украине массовый сбой в работе Приватбанка. Как отмечают пользователи, первыми проблемы ощутил на себе покупатели сети магазинов "Эпицентр", "Сильпо", "Фора", "Ашан", где они не смогли рассчитаться карточками.

Затруднен перевод средств в Приват24.

Также во многих отделениях не работают и терминалы, они выдают ошибку и перестают работать далее.

21.32 Несмотря на успокаивающие комментарии пресс-службы в соцсетях, связаться со службой поддержки банка с оператором не могут даже VIP-клиентов. Робот на автоответчике сообщает о том, что в связи с работами по обновлению протокола безопасности, в операциях с электронными платежами могут наблюдаться сбои.

21.28. Пресс-служба банка успокаивает клиентов, что все в порядке. Об этом сообщила пресс-секретарь Инна Мужичук

"Сообщаем, что все под контролем, извините за временные неудобства," -написала она.

ПриватБанк подключил резервные каналы для обеспечения стабильности сервисов из-за аварии магистральных каналов связи

Специалисты ПриватБанка в экстренном режиме проводят работы по подключению резервных каналов связи для обеспечения стабильности сервисов эквайринга и банкоматов банка из-за аварии магистральных каналов связи.

"Как сообщили в ИТ-департаменте банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стало причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в течение часа", - говорится в сообщении.

21.23 В соцсетях пользователи постепенно начинают паниковать. Пишут о массовом несрабатывании карточек. Также пишут, что ни снять, ни расплатиться картой, ни дозвониться в службу поддержки банка ни у кого не выходит.