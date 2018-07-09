В воскресенье, 8 июля вечером в селе Заозерье Ровенской области пьяный местный житель совершил наезд на мать передним колесом трактора.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Полицейские на месте происшествия установили, что 30-летний житель села Заозерье собирался трактором ехать к местному озеру, чтобы помочь товарищу вытащить авто. Поскольку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, 55-летняя мать не пускала сына ехать. Когда она закрывала ворота, споткнулась и упала. В это время мужчина уже двигался трактором "Т-40" и осуществил наезд на мать, которая еще не успела подняться. В результате чего, трактор передним колесом переехал тело женщины", - сказано в сообщении.

Как сообщается, водитель остановился сразу, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью женщины. Она скончалась на месте проишествия.

Результат освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения показал 2,97 промилле.

Фото: rv.npu.gov.ua

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