Испанский клуб "Альбасете" продлил контракт с 28-летним украинским нападающим Романом Зозулей на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Зозуля провел в составе 30 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сам футболист заявлял, что всем доволен в своей нынешней команде и хочет остаться на следующий сезон.

В прошлом сезоне испанский клуб занял семнадцатое место в Сегунде и сохранил прописку во втором по рангу дивизионе чемпионата Испании.

Как сообщала "Страна", Роман Зозуля отличился дублем и принес пятую победу своему клубу в Сегунде. Экс-форвард "Днепра" вышел в десятку лучших бомбардиров Сегунды - 7 голов при 2 голевых передачах.

Отметим, что футболист получил новенький BMW от спонсора испанского клуба Альбасете.