За незаконную реализацию издательской продукции из РФ в Киеве Госкомтелерадио оштрафовало предпринимателя на сумму 37 тыс. 230 гривен.

Во время проведения в Киеве мероприятий Государственного комитета телевидения и радиовещания по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, ввезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, применены административно-хозяйственные санкции к субъекту хозяйствования ФЛП Алексею Корякину, сообщает пресс-служба комитета.

"Книги, которые распространялись без разрешительных документов, изъяты из обращения, а на предпринимателя наложен административно-хозяйственный штраф в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9 июля уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 10 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 372 300 грн. Незаконно ввезенная издательская продукция изъята из оборота.

В Комитете напомнили, что 1 января 2017 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому издательская продукция, которая имеет происхождение или изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети. На субъектов хозяйствования, которые нарушают закон, накладывается административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.

"Госкомтелерадио призывает книгораспространителей к безусловному соблюдению закона и подчеркивает, что легально ввезенной в Украину может считаться только продукция, о выдаче разрешения на ввоз которой есть соответствующая запись в информационно-телекоммуникационной системе органов доходов и сборов и Реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, при условии документального подтверждения факта ее приобретения у субъекта хозяйствования, ввоза продукции в соответствии с полученного разрешения", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", ранее в Украину запретили ввоз книги Сахарова в жанре боевой фантастики.

Мы писали, что две книги экс-премьера Азарова попали под запрет в Украине.

Ранее в Украине запретили 18 российских изданий, в том числе книги Симоненко и Табачника.