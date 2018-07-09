Глава женералитата (регионального правительства) Каталонии Ким Торра после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что переговоры о снижении напряженности с Мадридом - продолжатся.

При этом он заявил, что Каталония "не отказывается ни от каких путей достижения независимости", и ее "право на самоопределение должно уважаться при любом политическом решении", передает Интерфакс.

В понедельник, 9 июля состоялась первая встреча лидера Каталонии Торры и премьера Испании Санчеса, которая продлилась более чем два часа.

Испанский вице-премьер Кармен Кальво назвала встречу "очень полезной", добавив, что стороны "договорились восстановить двустороннюю комиссию" для поддержания диалога, упраздненную предыдущим правительством Испании.

Конфликт между Барселоной и Мадридом разгорелся после того, как каталонское правительство под руководством экс-председателя Карлеса Пучдемона осенью 2017 года провело референдум о независимости региона от Испании. Испанские власти признали референдум незаконным, а в отношении ряда представителей правительства региона были выдвинуты обвинения в сепаратизме.

Пучдемон на данный момент находится в Германии и ожидает решения Берлина об экстрадиции.

Как сообщала "Страна", в Испании завершилось прямое правление Мадрида в Каталонии. Ким Торра выразил желание положить конец противостоянию Мадрида и Барселоны.

Отметим, что "Барселона" провела чемпионский парад в столице Каталонии.