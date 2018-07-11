Политическая партия "Оппозиционный блок" обжаловала в Конституционном Суде Украины нормы законов, ограничивающие доступ украинских зрителей к кинофильмам. Об этом говорится на официальном веб-сайте политической партии.

Народные депутаты от "Оппозиционного блока" инициировали обращение в Конституционный Суд Украины по поводу конституционности некоторых положений Законов Украины "О кинематографии" и "О телевидении и радиовещании".

"Из-за нормы данных законов, в Украине уже запретили для показа около 600 фильмов и сериалов. В том числе под запрет попали любимые украинские произведения, этот список регулярно пополняется", - говорится в представлении.

Способ реализации этих ограничений ввел механизм запрета произведений без анализа их содержания на предмет пропаганды, а только по признаку участия в их создании определенных лиц. Например, в Украине может быть запрещен к показу фильм, музыку для которого написал композитор, который упоминается в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности. Также действующие нормы уже позволили с целью защиты национальной безопасности запретить показ в Украине таких мультипликационных фильмов как "Трое из Простоквашино" и "Бременские музыканты".

"Введенный в Украине принцип установления запрета противоречит Конституции и международным стандартам, ограничивает права зрителя на получение информации. Если интересы национальной безопасности нуждаются в защите путем запрета распространения определенной информации, то запрету подлежит только информация, которая может навредить", - отмечается в представлении.

"Слишком широкие критерии установления запрета позволили лишить украинского зрителя возможности смотреть фильмы или передачи, которые никоим образом не могут повлиять на интересы национальной безопасности и не содержат ни одного вредного контента. Такая ситуация нарушает права человека, содержит признаки несвободы и цензуры, что является прямым нарушением Конституции Украины", - говорится в представлении.

Как сообщала "Страна", Батькивщина и Оппозиционный блок лидируют в рейтинге партий.

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