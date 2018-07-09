В понедельник, 9 июля, около 15:30, в Самарском районе горел частный дом на улице Нижней, 90. Причиной мог стать умышленный поджог, который спровоцировала измена.

Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Информатор с места события.

Ольга, хозяйка сгоревшего дома, обвиняет во всем своего сожителя. Она рассказала, что они жили вместе 11 лет, но прошлой ночью мужчина изменил ей с кумой. "Я ему сказала уходить прочь из моего дома. И вот так он решил мне отомстить", - такую версию выдвинула женщина.

Фото: dp.informator.ua

Сожитель хозяйки, в свою очередь, видит в роли поджигателя свою возлюбленную. "Меня дома не было в момент пожара. Мне соседка возле магазина сообщила, что наш дом горит. Я уверен, что Ольга сама и подожгла. Она знает, что мне негде жить и решила мне таким образом насолить", - рассказал мужчина.

Сосед погорельцев сообщил, что в момент возгорания дома никого не было: "Я один из первых пытался бороться с огнем. Сожитель хозяйки пришел уже позже, он сам был в шоке".

Около 16:15 пожар был ликвидирован. Дом выгорел практически полностью. Все участники любовного треугольника дали показания следователям.

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