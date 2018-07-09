В мае-июне 2018 года потребительские цены в Украине остаются стабильными. С начала года их рост составил 4,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По данным ведомства, в годовом измерении (июнь-2018 к июню-2017) инфляция в Украине замедлилась до 9,9% с 11,7% по итогам мая и 13,1% – по итогам апреля.

Базовая инфляция в июне-2018 также снизилась до нуля с 0,2% в мае и 0,6% – в апреле, а в годовом измерении составила 9% по сравнению с 9,3% по итогам мая.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.

Помимо этого, для сдерживания роста цен НБУ со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в июне по сравнению с маем 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5%. Наиболее (на 9,8%) подешевели яйца. На 2,1-0,2% снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину. В то же время на 0,7-0,4% подорожали хлеб, макаронные изделия, безалкогольные напитки, масло подсолнечное и сливочное, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, в т.ч. на табачные изделия - на 2,6%, алкогольные напитки - на 0,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел преимущественно за счет повышения тарифов на 2,1% на содержание домов и придомовых территорий, оплаты аренды жилья - на 0,9%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном произошло за счет подорожания проезда в железнодорожном транспорте на 10,4%.

Фото: interfax.com.ua

"Страна" разбиралась, как будут монетизировать субсидии в Украине. Уже с начала следующего года субсидии украинцам обещают платить "живыми" деньгами.

Напомним, что в Украине банкам запретили пересчитывать валютные кредиты задним числом.