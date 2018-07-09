Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство (ч.2 ст.365 УК Украины) по факту избиения мужчины, дежурившими 7 июля на станции "Харьков-Пассажирский" полицейскими Холодногорского отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Установлено, что 7 июля в помещении отделения полиции на станции "Харьков-Пассажирский" трое полицейских Холодногорского отдела полиции ГУ НП в области (старшие сержанты 1989 и 1992 г.р. и капрал сектора патрульной полиции 1997 г.р.) применяли неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Соответствующая видеозапись была размещена в социальной сети Фейсбук", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в понедельник, 9 июля.

Следователи прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность потерпевшего и человека, который сделал видеозапись.

Ранее в Facebook было выложено видео, на котором видно, как полицейские со смехом пинают и бьют по голове неизвестного мужчину.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование, на время которого сотрудники полиции отстранены от несения службы, у них изъяли удостоверения, жетоны и табельное оружие. К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель.

Фото: facebook.com/prokuraturakharkiv

Как сообщала "Страна", экс-игрок НБА погиб в перестрелке с полицейскими в своем доме. Бывший баскетболист Университетской лиги США и НБА был убит, после того как направил оружие на сотрудника полиции.

Отметим, что в Киеве полицейские прострелили ногу нервному мужчине с ножом.