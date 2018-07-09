Вечером в субботу, 7 июля на трассе "Одесса-Николаев" разбилась маршрутка, которая ехала из Николаева в г. Южный Одесской области. ДТП произошло из-за эпилептического припадка у водителя.

Об этом сообщает издание "Новости N".

Микроавтобус Volkswagen выехал из Николаева в г. Южный с восемнадцатью пассажирами в салоне. На трассе, в районе с. Маловарваровка, микроавтобус внезапно, без каких-либо видимых причин, резко изменил траекторию движения, пересек встречную полосу и слетел в кювет.

В результате ДТП четыре человека, в том числе и водитель, обратились за медицинской помощью. Из Николаева на место аварии выехали три автомобиля "скорой помощи". Пострадавших может быть и больше - многие из пассажиров еще не пришли в себя из-за пережитого шока.

По словам пассажиров, перед аварией с водителем случилось что-то странное: он вдруг повернул голову в сторону от дороги и произнес какой-то нечленораздельный звук вроде мычания. Сразу после этого маршрутка потеряла управление. Один из пассажиров, сидевших впереди, рассказал, что взгляд у водителя "стал как будто стеклянный".

По предварительной информации, водитель страдает эпилепсией, однако тщательно скрывал это обстоятельство. Сейчас эпилептический припадок случился у него прямо за рулем, во время движения.

Фото: novosti-n.org

Видео: youtube.com/Новости-N

Как сообщала "Страна", под Киевом авто врезалось в дорожную бригаду, один рабочий погиб. Также госпитализирован и водитель автомобиля.

Отметим, что в Крыму в масштабном ДТП погибли 9-летняя девочка и двое взрослых.