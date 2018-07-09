Появились фото игроков юношеской сборной Украины по футболу в новой форме, напоминающей вышиванку
В комплект спортивной формы для игроков сборной Украины по футболу до 19 лет (U-19) добавлен новый элемент экипировки с узором-орнаментом, напоминающим вышиванку.
Об этом сообщил первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, передают Украинские новости.
"Теперь в состав форменной одежды всех команд, защищающих честь страны добавлен элемент с исключительно нашим национальным колоритом. Специалисты ФФУ вместе с мастерами нашего технического спонсора добавили на одежду орнамент украинской вышиванки. Безусловно, такая оригинальная деталь добавит спортивной одежде исключительности", - отметил Костюченко.
По его словам, первыми новую парадную форму получили члены юношеской сборной U-19. Эта команда уже отправилась для участия в финальной части Чемпионата Европы для данной возрастной группы, который пройдет в Финляндии.
"Мы пообщались с игроками и тренерами юношеской команды и получили позитивные отзывы о новой составляющей комплекта формы. Будем верить, что участие в турнирах в этих футболках, принесет нашим командам победы, а болельщикам от этого - положительные эмоции", - резюмировал Вадим Костюченко.
Как сообщили в ФФУ, постепенно футбольная экипировка с элементами украинского национального колорита будет добавлена в состав форменной одежды всех футбольных сборных команд Украины.
Фото: ukranews.com
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