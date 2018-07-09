В комплект спортивной формы для игроков сборной Украины по футболу до 19 лет (U-19) добавлен новый элемент экипировки с узором-орнаментом, напоминающим вышиванку.

Об этом сообщил первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, передают Украинские новости.

"Теперь в состав форменной одежды всех команд, защищающих честь страны добавлен элемент с исключительно нашим национальным колоритом. Специалисты ФФУ вместе с мастерами нашего технического спонсора добавили на одежду орнамент украинской вышиванки. Безусловно, такая оригинальная деталь добавит спортивной одежде исключительности", - отметил Костюченко.

По его словам, первыми новую парадную форму получили члены юношеской сборной U-19. Эта команда уже отправилась для участия в финальной части Чемпионата Европы для данной возрастной группы, который пройдет в Финляндии.

"Мы пообщались с игроками и тренерами юношеской команды и получили позитивные отзывы о новой составляющей комплекта формы. Будем верить, что участие в турнирах в этих футболках, принесет нашим командам победы, а болельщикам от этого - положительные эмоции", - резюмировал Вадим Костюченко.

Как сообщили в ФФУ, постепенно футбольная экипировка с элементами украинского национального колорита будет добавлена в состав форменной одежды всех футбольных сборных команд Украины.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", Шевченко объяснил, почему сборная Украины не смогла забить Марокко. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал игру очень сложной и рассказал, что ему все-таки понравилось в его команде.

Отметим, что Андреа Пирло пригласил Андрея Шевченко сыграть в своем прощальном матче.