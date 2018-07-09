В понедельник, 9 июля 2018 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей рабочей резиденции встретился с членами делегации Константинопольского Патриархата митрополитами Галльским Эммануилом и Смирнским Варфоломеем, передает служба коммуникации ОВЦС.

Со стороны Русской Православной Церкви во встрече также приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов.

В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства, говорится в сообщении. То есть, судя по всему, речь шла о ситуации вокруг признания автокефалии украинской церкви.

Как сообщала "Страна", ранее в РПЦ сравнили автокефалию для Украины с расколом на православие и католичество в 1054 году.

Также в РПЦ рассказали, что будет, если Киевский патриархат попытается отобрать Киево-Печерскую Лавру.мі

Мы писали, что все иерархи УПЦ подписались под обращением об отсутствии необходимости Томоса от Варфоломея.