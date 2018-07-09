В Евросоюзе впервые в официальном политическом документе нарушение суверенитета Украины в феврале 2014 года назвали "актом агрессии" вооруженных сил РФ. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на саммите Украина-ЕС 9 июля в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Мы в который раз жестко осуждаем очевидное нарушение украинского суверенитета и территориальной целостности в связи с актом агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года", - говорится в тексте документа.

Лидеры подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также политику ЕС по непризнанию нелегальной аннексии Крыма.

Как сообщала "Страна", ранее Пристайко рассказал об участии Украины в саммите НАТО несмотря на венгерское блокирование.

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