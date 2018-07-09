Телевизионные трансляции матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу (Швеция - Англия) и (Россия - Хорватия) 6 и 7 июля на телеканале "Интер" по числу просмотров превысили все остальные программы в своих слотах.

В целом футбольные события четвертьфинала ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 8,6 млн человек, передают Украинские новости.

Абсолютным лидером просмотра на нынешнем чемпионате стал матч Россия – Хорватия: доля поединка по аудитории 18+ составила 26% по всей Украине и 31,4% в городах 50 тыс.+. По целевой аудитории 18-54 в крупных городах матч собрал долю 30,6%, оторвавшись от ближайшего конкурента более чем в два раза. Этот футбольный поединок – лидер не только среди матчей ЧМ-2018, он также побил рекорд телесмотрения футбольных поединков ЧМ-2014!

Матч Россия – Хорватия также стал самым рейтинговым спортивным событием с начала года на украинском ТВ в крупных городах.

Поединок между сборными России и Хорватии был очень драматичным. Обе команды отчаянно бились – до последнего. Открыли счет хозяева турнира: удивительный по красоте гол забил Денис Черышев. Однако хорваты сумели отыграться до перерыва: отличился Андрей Крамарич. Основное время закончилось вничью со счетом 1:1. В экстра-тайме Домагой Вида вывел Хорватию вперед. Но защитник сборной России Марио Фернандес сравнял счет. Путевка в полуфинал определилась в серии послематчевых пенальти. В этот раз фортуна была на стороне Хорватии: у этой сборной был всего один неточный удар. Россияне же не забили два пенальти. Таким образом, Хорватия обыграла Россию в серии пенальти и во второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится со сборной Англии.

Еще один матч субботнего дня также лидировал в своем слоте. Поединок за выход в полуфинал между сборными Швеции и Англии собрал у экранов телевизоров 21% зрителей старше 18 лет в целом по Украине, в крупных городах – 23,3%. Доля по аудитории 18-54 в крупных городах составила 19,1%.

Сборная Англии одержала уверенную победу над Швецией со счетом 2:0. Авторами голов в ворота противника стали Харри Магуайр и Деле Алли. Они обеспечили сборной Англии путевку в полуфинал.

6 июля матч между сборными Уругвая и Франции по аудитории 18+ собрал долю 22,2% по всей Украине и 23,3% в крупных городах. По аудитории 18-54 в городах с населением больше 50 тыс. доля составила 19%.

Сборная Франции обыграла Уругвай со счетом 2:0 и пробилась в полуфинал турнира. Открыл счет в этом поединке Рафаэль Варан – в конце первого тайма. А во втором тайме Антуан Гризманн удвоил преимущество команды Франции.

Еще один матч четвертьфинала между сборными Бразилии и Бельгии собрал у экранов 21,5% зрителей старше 18 лет в целом в Украине, а в городах 50 тыс.+ доля составила 24,8%. Доля по аудитории 18-54 в крупных городах – 23%.

Этот поединок между фаворитами мундиаля Бразилией и Бельгией был очень напряженным и зрелищным. Счет в матче открыл автогол Фернандиньо: на 13-й минуте после подачи углового мяч залетел в ворота бразильцев рикошетом от руки футболиста. Еще до конца первого тайма Кевин де Брюйне удвоил преимущество бельгийцев. Во втором тайме бразилец Ренато Аугусто сократил разрыв в счете. Но "пентакампеоны" так и не смогли победить "красных дьяволов". Сборная Бельгии обыграла Бразилию со счетом 2:1 и впервые за 32 года вышла в полуфинал.

Самое интересное на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 еще впереди. 10 и 11 июля болельщики станут свидетелями полуфинальных поединков. 10 июля в 21:00 смотрите в эфире телеканала "Интер" матч между сборными Франции и Бельгии, а 11 июля в 21:00 – матч Хорватия – Англия.

Онлайн-трансляция самого главного мирового спортивного события доступна на сайте football.inter.ua. Также на сайте football.inter.ua – полное расписание трансляций и основные новости мундиаля-2018.

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина), 18+ (50+), 18-54 (50тыс.+) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для слотов событий за 2014 и 2018 гг (данные финальные, Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии

ИТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/

Как сообщала "Страна", матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу на "Интере" посмотрели почти 6 млн украинцев. Заключительная игра 1/8 финала стала главным событием дня на украинском телевидении по всем трем целевым аудиториям.

Напомним все результаты матчей чемпионата мира по футболу в России.