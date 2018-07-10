Во вторник, 10 июля, прошел матч полуфинала ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии. Французы вышли в финал, обыграв бельгийцев со счетом 1:0.

Матч начался со взаимных атак. Бельгийцы завладели мячом и контролировали его большую часть тайма. Французы предпочитали играть на контратаках, запуская к бельгийски воротам Мбаппе длинными передачами из глубины.

В первые 45 минут игра завершилась безголевой ничьей - отлично сработали вратари обеих сборных.

После перерыва французы отодвинули игру от своих ворот стали чередовать атаки.

Единственный мяч на 51-й минуте забил защитник "Барселоны" Самюэль Умтити. Французский защитник выиграл борьбу за верховой мяч на ближней штанге после навеса с углового в исполнении главной звезды французов игрока мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна и неотразимо пробил головой - 1:0.

Напомним, что "Страна" вела онлайн сегодняшнего матча.

Также "Страна" публиковала полный календарь и расписание чемпионата мира по футболу.