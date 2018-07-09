Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник вырос до 26,235 грн/$1 по сравнению с 26,32 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,22-26,25 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2498 грн/$1 с 26,316 грн/$1. Торговый оборот составил $302,46 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $438,74 млн.

По сообщению НБУ на 10 июля установлен такой официальный курс:

100 долларов США - 2624.9754

100 евро -3094.5835

10 российских рублей - 4.1776

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 июля составил 260,8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $222,2 млн.

Как сообщала "Страна", курс гривни на межбанковском рынке Украины в последний день недели укрепился.

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