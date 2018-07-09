Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд взять под стражу неформального руководителя компании "Трейд Коммодити" Владимира Гарькавого, который находился в розыске и прибыл накануне в Украину, и установить залог в размере 25 млн гривен.

Об этом Украинским Новостям сообщил источник в САП.

По его словам, соответствующее ходатайство об избрании меры пресечения Гарькавому будет подано в Соломенский районный суд. Время суда пока неизвестно.

Напомним, "Трейд-Коммодити" - компания, которая проходит по делу о поставках топлива украинской армии. САП подозревает фирму в завышении цены в коррупционных интересах чиновников Минобороны.

По мнению антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, эта компания связана с нардепом от БПП Александром Грановским.

Как сообщала "Страна", САП приняла решение задержать топ-менеджера "Трейд Коммодити" Владимира Гаркавого, который в понедельник, 9 июля, вернулся в Украину.

Как мы сообщали, в апреле Интерпол объявил в международный розыск руководителей "Трейд Коммодити".

Мы писали, что ранее суд отказал Минобороны во взыскании с "Трейд Коммодити" 3 миллионов гривен.