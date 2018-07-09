Регламентный комитет Верховной Рады предложил закрыть кулуары парламента для журналистов.

Об этом идет речь в решении Комитета, который заседал в понедельник, 9 июля, передает корреспондент "Страны".

В частности, предлагает внести изменения в положения, которые определяют порядок доступа лиц к открытым пленарным заседаниям.

В кулуары будет свободный доступ для депутатов, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, которые получат доступ согласно своим служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам.

В то же время для журналистов Комитет предлагает создать пресс-центр на третьем этаже здания Рады. Комитет поручил первому замруководителя Аппарата Рады - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате Верховной Рады рабочую группу по вопросам подготовки таких предложений.

В решении Комитета говорится, что оно было принято в связи с инцидентом, который произошел 24 мая 2018 в кулуарах Верховной Рады Украины, а именно недопустимым поведением аккредитованных журналистов Юлии Махмуди (газета "Общественный вестник Киева") и Валерии Егоровой (газета "Flash on Time News"), на основании чего выражена просьба рассмотреть на заседании вопрос о лишении аккредитации журналистов Юлии Махмуди и Валерии Егоровой, а также установления новых, более четких, критериев, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации.

Напомним, что за три месяца в Украине 22 раза нападали на журналистов.