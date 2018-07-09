Коммунальное предприятие "Плесо", по прежнему, не рекомендует купаться на всех пляжах украинской столицы - в местах отдыха киевлян и гостей города вывешены соответствующие, желтые флаги.

Об этом говорится на сайте учреждения.

На всех пляжах вывешен желтый флаг (купаться не рекомендуется).

Статус пляжа определяется по результатам анализов проб воды.

Фото: pleso.org

Как сообщала "Страна", опубликован список пляжей Украины, на которых нельзя купаться. Результаты исследования воды 7-14 июня показали, что купаться на 106 пляжах в различных регионах Украины - опасно для здоровья. Интерактивную карту опубликовал Google.

Также стало известно, в каких районах Киева самый грязный воздух.

Напомним, что в Азовском море отдыхающих атакуют ядовитые медузы весом в 10 кило.