Поп-звезда из Канады Джастин Бибер женится на американской топ-модели и самой красивой женщине мира 2017 года по версии мужского глянца Maxim Хейли Болдуин.

Как сообщает BBC, в начале июля в одном из ресторанов на Багамских островах Бибер сделал Хейли предложение.

Перед этим, как пишет издание, охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны. Бибер и Болдуин встречались, но не совсем удачно – в 2015-16 годах. После этого Джастин вернулся к своей давней любви - Селене Гомес, с которой встречался и расставался несколько раз за последние пять лет.

"Это, конечно, своего рода сюрприз, но не совсем. Джастин был очень доволен последними неделями. Он давно знает Хейли, поэтому все к тому шло", - говорят знакомые пары о воссоединении и грядущей свадьбе.

В СМИ пишут, что брак молодые люди обсуждали и раньше, но "Хейли не думала, что все произойдет настолько быстро".

Кто такая Хейли Болдуин

Хейли Болдуин родилась в 1996 году в Тусоне (штат Аризона, США). Она приходится дочерью голливудскому актеру Стивену Болдуину.

Хейли занимается балетом, известна как модель и пробует себя в актерском мастерстве. Она подписала контракт с IMG Models в Лондоне и активно участвует в модных фотосъемках.

Карьеру модели девушка начала в 2014 году. Первым модельным агентством, с которым подписала контракт Болдуин, стало "Ford Models". Хейли начала сниматься для таких популярных глянцевых журналов, как "Tatler", "LOVE", "V and 'i-D", а также активно участвовала в съемках для зимнего сезона бренда одежды "French Connection".

Фото: haileybaldwin/Instagram

Хейли в детства влюблена в Леонардо ДиКаприо. Она часто публикует его фотографии в своем Инстаграме. Однако сам актер больше интересуются мамой модели, нежели ей самой. Однажды в Лондоне, когда ее мама сидела в баре, в ожидании Стивена (мужа) к ней подошел Лео и пригласил на свидание. Она мягко дала ему понять, что несвободна. Хейли тоже пообщалась с актером на одной вечеринке, когда она не растерялась и подошла к нему поздороваться.

Хейли Болдуин стала третьей по популярности среди сексуальных звезд Инстаграм. За один год число ее подписчиков увеличилось на 5 935 909 человек. В 2017-м мужской журнал Maxim назвал Хейли Болдуин самой сексуальной девушкой года.

Фото: haileybaldwin/Instagram

Фото: haileybaldwin/Instagram

У девушки есть несколько татуировок. В частности, на среднем пальце правой руки набила свою фамилию. Также у нее есть тату на среднем пальце левой руки в виде разбитого красного сердца - его она сделала за компанию с подругой Кендалл Дженнер.

А еще девушка умеет открывать пиво зубами. В шоу Джимми Фалона она продемонстрировала лайфхак, как открывать пиво зубами.

Напомним, в марте Джастина Бибера заметили в компании таинственной блондинки. Молодые люди развлекались в VIP-секции, танцевали и улыбались друг другу. Джастин на протяжении всего концерта постоянно пытался обнять свою спутницу, а затем они вместе покинули ночной клуб.

А в апреле Бибер подрался на одной из вечеринок музыкального фестиваля "Коачелла", который проходил в Калифорнии.