Патруль поймал мужчину, который собрал ведро черники в Чернобыльской зоне
Полиция задержала мужчину с 12 кг черники в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.
41-летний житель Полесского района собрал более 12 кг лесных ягод для дальнейшего перемещения за пределы зоны отчуждения.
Правонарушителя обнаружили во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС в районе села Ясен. Ягоды изъяли и направили на соответствующую экспертизу для определения в них уровня радиации.
За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Административного кодекса.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса.
Фото: facebook.com/pol.kievregion/
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