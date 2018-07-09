Полиция задержала мужчину с 12 кг черники в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

41-летний житель Полесского района собрал более 12 кг лесных ягод для дальнейшего перемещения за пределы зоны отчуждения.

Правонарушителя обнаружили во время патрулирования полицейские зоны ЧАЭС в районе села Ясен. Ягоды изъяли и направили на соответствующую экспертизу для определения в них уровня радиации.

За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов в отношении гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Административного кодекса.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса.

Фото: facebook.com/pol.kievregion/

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