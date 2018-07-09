Сотрудники мировых гостиниц признались, что есть список вещей, которые разрешается и запрещается уносить из отелей. Об этом сообщает The Sun.

Среди предметов, которые официально можно забирать с собой из гостиниц, оказались различные бутылочки (шампуни, гели для душа, крема) и прочие туалетные принадлежности, а также одноразовые тапочки.

"Это совершенно нормально. Мы никогда не используем тапочки дважды, так что посетители могут спокойно забрать их домой", - отметил управляющий сети отелей The Savoy.

В некоторых отелях постояльцы могут забрать с собой зонтики. Так, по словам консьержа гостиницы Brown’s Hotel Дэвида Янга, в их отеле посетителей не будут штрафовать за украденный зонтик.

"Более того, это отличный маркетинговый ход", - поделился он. Однако не все отельеры это одобряют.

По словам Янга, гости всегда могут взять из номера брендированные блокноты и ручки, так как это также помогает продвижению отеля.

В список запрещенных к выносу из гостиниц предметов вошли подушки. В одном лондонском отеле при обнаружении кражи управляющий отправляет нарушителю письмо: "Мы рады, что вам так понравились наши подушки! Счет вы найдете в приложении к письму".

Также оказалось, что воровать из номера нельзя батарейки от пульта, Библию, туалетную бумагу и халаты.

Как сообщала "Страна", в Китае турист-халявщик сбежал из гостиницы по проводу на высоте 19-этажного дома.

Ранее соцсети были шокированы "уловом", который украинский турист вынес из отеля в Египте.

Также "Страна" писала, что сын Уилла Смита не понял, почему его выгнали из гостиницы в Канаде.