Опубликована карта дождей на ближайшее время. Ее разместила в своей Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В Крыму гремят грозы. Высокая вероятность гроз уже - в Черкасской, Полтавской (областях), на юго-западе Украины,"- написала она.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", согласно официальному прогнозу на 10 июля в Украине ожидается погода преимущественно без осадков. Только в западных, Винницкой и Одесской областях днем ​​местами кратковременный дождь с грозой.

Ранее мы писали, что синоптик показала фото антициклона Фальк, который давит из Атлантики и посоветовала одевать черные очки и обмахиваться веером.

Также стало известно, что сразу несколько областей Украины попали под "чрезвычайную пожарную опасность". Спасатели предупреждают, что в лесу не надо курить и разводить костры.