Обвиненный в совершении краж 25-летний житель Снежногорска (Мурманская область, Россия) проходивший лечение в больнице, сбежал из-под стражи на свидание с подругой. Инцидент произошел в апреле. 

Запись с камер наблюдения в понедельник, 9 июля опубликовала пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Вскоре после инцидента его задержали в такси, когда он возвращался в больницу. В настоящее время дело о побеге передано в суд.

 

Видео: twitter.com/sledcom_rf

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