Обвиненный в совершении краж 25-летний житель Снежногорска (Мурманская область, Россия) проходивший лечение в больнице, сбежал из-под стражи на свидание с подругой. Инцидент произошел в апреле.

Запись с камер наблюдения в понедельник, 9 июля опубликовала пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Вскоре после инцидента его задержали в такси, когда он возвращался в больницу. В настоящее время дело о побеге передано в суд.

Побег влюбленного заключенного попал на видео.



В апреле обвиняемый в кражах 25-летний житель Снежногорска, проходивший лечение в больнице, сбежал из-под стражи на свидание с подругой. Скоро мужчину задержали в такси, когда он возвращался в больницу.



Дело о побеге передано в суд pic.twitter.com/REekeDGsFk — Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 липня 2018 р.

Видео: twitter.com/sledcom_rf

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