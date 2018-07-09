Погода в Украине во вторник, 10 июля, будет теплой, солнечной, а местами даже жаркой. Только в западных областях местами пройдут дожди с грозами.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в течение вторника, в областях температура воздуха поднимется до +25...+30 градусов тепла. Так, на Юге, Востоке, в Днепропетровской и Кировоградской областях будет солнечно и сухо, а столбики термометров достигнут +28...+33 градуса тепла.

"На Западе +24...+27 градусов. Дожди с грозами завтра наиболее вероятны в западных областях. Днем локальные дожди дотянет местами до северной части Украины", – рассказала Диденко.

В Киеве 10 июля будет солнечно +27...+28 градусов тепла, однако днем вероятен кратковременный дождь с грозой.

"Между прочим. Если я часто, как, возможно, кому-то кажется, говорю про вероятность дождя с грозой, то не потому, что мне словосочетание "дождьсгрозой" нравится. Так часто, как говорю, так и подают в прогностическом профессиональном метеоменю", - уточнила Диденко.

Фото: facebook.com/

Как сообщала Страна, ранее синоптик показала фото антициклона Фальк, который давит из Атлантики.

Также синоптик показала, как у Киева бродят дожди, приближаясь к столице с востока.

Мы писали также про идеальное лето - синоптик обещала на выходных солнце, облака и немного дождей.