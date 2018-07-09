Кабмин упростил некоторые процедуры выезда за границу отдельных категорий граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста. Об этом сообщает Liga.net

Родителям предоставили право поручать сопровождение детей, которые путешествуют воздушным транспортом, членам экипажа самолетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации.

Также уточнен срок действия проездного документа ребенка. Дети, которые не достигли 16-летнего возраста, могут выезжать за границу до окончания срока действия их проездного документа. То есть он действующий в течение срока, на который выдан государственным органом.

Кроме того, урегулирован порядок пересечения границы детьми, которые родились за пределами Украины. Теперь для пересечения государственной границы этой категорией несовершеннолетних граждан Украины в сопровождении одинокой матери, достаточно иметь паспортный документ и свидетельство о рождении, выданное компетентными органами иностранного государства, которое не содержит сведений об отце ребенка и заверенное в установленном порядке.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Туркменистана запретили выезд заграницу граждан, которым нет 40 лет.

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