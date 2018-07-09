Глава Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала обязанность ношения бахил во многих украинских больницах.

По ее мнению, такое правило должно действовать только в операционных, в остальных случаях - по желанию посетителей. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Супрун также заявила, что бахилы обычно не бесплатны, их предлагают приобрести в ближайшей аптеке.

"В клиниках развитых стран вы вряд увидите людей, пришедших навестить родственника или ожидающих врача в бахилах. Более того, в нормативных документах в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц", - сообщила Супрун.

По словам Супрун, бахилы стоит носить в операционных и помещениях, требующих асептических условий.

"Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас - экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждения, ни посетителям", - добавила Супрун.

Кроме того, огромное количество выброшенных одноразовых бахил загрязняет планету. А порчи экологии имеет гораздо худшие последствия для здоровья людей, чем от обуви на полу.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала о неприятном запахе изо рта и свиданиях.

Ранее Супрун рассказала, как удалось уменьшить на 17 тысяч число вызовов неотложки.

Ранее опрос показал, что больше половины украинцев не подписали договора с семейным врачом.