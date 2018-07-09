Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Он стал третьим членом кабинета премьера Терезы Мэй, покинувших свой пост за 24 часа.

Об этом в понедельник, 9 июля сообщает британское издание The Guardian.

По данным журналистов, он вышел из британского правительства, решив не возвращаться к планам Терезы Май о "мягком Брексите".

Проведя консультации с друзьями и союзниками, Джонсон решил, что не может продвигать план Мэй, где речь идет о "мягком выходе" Великобритании из Европейского Союза.

Джонсон и Дэвис критиковали вариант "мягкого Брекзита", который в итоге был одобрен британским правительством. План предусматривает сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с ЕС.

Пресс-секретарь резиденции британского премьера на Даунинг-стрит сообщил: "Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона в качестве министра иностранных дел. Его замена будет объявлена в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу.

После саммита в Черкесе выяснилось, что Джонсон упоминал о попытках "продать" план премьер-министра о Брексите как "то, что не исправить".

Как сообщала "Страна", Бенедикт Камбербэтч облысел ради Brexit. Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в политической драме, которая рассказывает о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Напомним, что Борис Джонсон обвинил Путина в применении химоружия в Великобритании.