Где в Украине во вторник ожидаются дожди, и где будет жарко и безоблачно
Погода 10 июля в Украине ожидается преимущественно без осадков. Только в западных, Винницкой и Одесской областях днем местами кратковременный дождь с грозой. Об этом передает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с.
Температура в восточной и южной частях, а также на Днепропетровской области ночью 18−23°, днем 30 -35°; на остальной территории ночью 14 - 19°, днем 24 -29°, в западных областях местами 21-23°.
В Киеве погода 10 июля ожидается сухая и солнечная. Температура ночью 16−18°, днем 26−28°.
Грозы понемногу отступают на запад - во Львове во вторник ожидаются ливни. Ночью столбики термометров покажут 12−14° тепла, днем - 23 - 25°.
В Одессе также немного дождливо. Температура ночью составит 19-21° тепла, днем 27−29°.
В Днепре и Харькове 10 июля прогнозируется солнечная погода. Температура ночью 17-19° тепла, днем - 30-32°.
Фото: meteo.gov.ua/
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