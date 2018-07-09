Погода 10 июля в Украине ожидается преимущественно без осадков. Только в западных, Винницкой и Одесской областях днем ​​местами кратковременный дождь с грозой. Об этом передает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с.

Температура в восточной и южной частях, а также на Днепропетровской области ночью 18−23°, днем ​​30 -35°; на остальной территории ночью 14 - 19°, днем ​​24 -29°, в западных областях местами 21-23°.

В Киеве погода 10 июля ожидается сухая и солнечная. Температура ночью 16−18°, днем ​​26−28°.

Грозы понемногу отступают на запад - во Львове во вторник ожидаются ливни. Ночью столбики термометров покажут 12−14° тепла, днем ​​- 23 - 25​​°.

В Одессе также немного дождливо. Температура ночью составит 19-21° тепла, днем ​​27−29°.

В Днепре и Харькове 10 июля прогнозируется солнечная погода. Температура ночью 17-19° тепла, днем ​​- 30-32°.

Фото: meteo.gov.ua/

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