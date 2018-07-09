В понедельник, 9 июля, в "ДНР" и "ЛНР" пропала связь мобильного оператора Vodafone.

Об этом "Стране" сообщили читатели, проживающие на территории, которая не контролируется Украиной.

Информацию об этом подтверждают и в "министерстве связи республики": "На сети Vodafone снова авария. С 9 утра связи оператора нет ни в "ДНР", ни в "ЛНР". Повреждение - предположительно, на подконтрольной Украине территории. Подробности уточняются".

Последний раз связь на территории, подконтрольной сепаратистам, пропадала в конце апреля. Тогда ее удалось восстановить в течение нескольких дней.

Напомним, что с конца июня в неподконтрольном украинским властям Донецке уличные пункты обмена валют убрали информацию о курсе. Работники обменников сообщили, что информация о валютных курсах была убрана в связи с требованием закона "ДНР" "О рекламе".

2 июля "Глава ДНР" Александр Захарченко подписал документ, по которому комендантский час на территории "республики" сокращается. Теперь он установлен с часу ночи и до пяти утра. Раньше он начинался с 23:00.