В Ужгороде попрощались с двумя военными 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которые погибли на Ровенском полигоне от взрыва миномета. Об этом сообщает "Укринформ".

Панихида состоялась возле областного музыкально-драматического театра, дальше гробы с погибшими воинами пронесли траурным шествием через весь город на Холм Славы.

Напомним, Валерий Тихоновский и Дмитрий Власов погибли во время учений на Ривненском полигоне 6 июля во время выполнения огневой задачи по уничтожению условного противника.

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Военные вели огонь из минометной батареи с закрытой огневой позиции. В это время произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате взрыва трое военнослужащих погибли и девять получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщала "Страна", медикам Львовского военного госпиталя удалось стабилизировать состояние троих военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время взрыва миномета на Ровенском военном полигоне.

Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких лиц.