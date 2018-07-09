Участниками многонациональных военно-морских учений Sea Breeze 2018 в Черном море станут военнослужащие из 19 стран НАТО и государств-участников натовской программы "Партнерство во имя мира".

Об этом сообщил на церемонии открытия учений в Одессе командующий Военно-морскими силами ЗСУ вице-адмирал Игорь Воронченко, передает Укринформ.

"Хочу сказать, что мы успешно осуществили планирование серии мероприятий с целью размещения и развертывания кораблей и авиационных групп, прибывших для участия в учених Sea Breeze 2018 в Одесской и Николаевской областях и северо-западной части Черного моря. Учли и то, что имеем другую, более напряженную ситуацию в бассейне Черного и Азовского морей по сравнению с той, которая была год назад", - сообщил Воронченко.

Как отметил вице-адмирал, "Черное и Азовское моря - не внутренние озера Российской Федерации, и не следует диктовать нам условия".

Отвечая на вопросы о запланированных ключевых операциях учений Sea Breeze 2018, руководитель учений со стороны ВМФ США капитан I ранга Мэтью Лиман отметил: "Участникам одной из ключевых морских операций следует, согласно сценарию, осуществлять надежную защиту подразделения особенной ценности".

Со своей стороны руководитель учений со стороны Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа уточнил, что участники учений будут отрабатывать действия в нестабильном регионе, а координировать действия надводных кораблей и подразделений морской пехоты Украины, США, Молдовы и Грузии офицеры будут из флагманского корабля Шестого флота США.

По его словам, в учениях будут участвовать 29 надводных кораблей и катеров и авиагруппа в составе 25 самолетов и вертолетов.

Капитан I ранга Лиман также выразил благодарность "командованию ВМС Турции за то, что на учения направлена субмарина, которая будет играть роль противника объединенных морских сил и авиационной группы. Ведь наличие подводной лодки добавляет сложность многонациональным учениям".

Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", в порт Одессы прибыл американский эсминец.

"USS Mount Whitney рад вернутся в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и в мире. Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам", - рассказал капитан корабля Роберт Агилар.

Напомним, что на Закарпатье объявили траур из-за гибели военных во время учений на полигоне.