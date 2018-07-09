В Украине 44% респондентов заявили, что за последние два года качество государственных медицинских услуг для населения ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом улучшение увидели 14% опрошенных, 32% респондентов ответили, что в уровне качества медицинских услуг ничего не изменилось, 10% - затруднились ответить.

Вместе с тем 38% опрошенных высоко оценивают уровень профессионализма и компетентность врачей в Украине, тогда как 54% придерживаются противоположного мнения.

55% респондентов знают своего семейного врача или терапевта, 44% - не знают.

86% опрошенных слышали о национальной программе "Врач для каждой семьи", 12% - заявили, что ничего о программе не знают, 70% респондентов заявили, что поддерживают подобную программу.

Кроме того, 36% респондентов уже выбрали себе семейного врача и подписали с ним договор, 63% опрошенных пока не сделали этого.

Опрос проводился с 1 по 10 июня.

Методом интервью было опрошено 1200 совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Как сообщала "Страна", глава Минздрава Ульяна Супрун предложила семейным врачам лечить в том числе и психические расстройства.

Напомним также, что Минздрав назвал цели и задачи терапевтов, педиатров и семейных врачей с 1 июля 2018 года.