Во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге прошел матч 1/2 ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии. Французы обыграли бельгийцев со счетом 1:0.

Матч начался во взаимных атаках, причем бельгийцы в первые минуты встречи завладели мячом и контролировали его бОльшую часть тайма.

Французы предпочитали играть на контратаках, запуская к бельгийски воротам Мбаппе длинными передачами из глубины. Игра в первые 45 минут, при обоюдно отличной игре вратарей, завершилась безголевой ничьей.

После перерыва французы отодвинули игру от своих ворот и атаки команд стали чередовать одна другую.

Единственный гол сегодняшнего поединка на 51-й минуте забил Самюэль Умтити. После навеса с углового французский защитник выиграл борьбу за верховой мяч на ближней штанге и забил головой в бельгийские ворота.

Сборная Бельгии организовала осаду ворот Уго Льориса, но в итоге французы все же организованно переиграли соперников и вышли в московский финал Чемпионата мира 2018.

Фото: Франция прошла в финал ЧМ-2018/twitter.com

В среду, 11 июля, после игры сборных Англии и Хорватии станет известно, кто сыграет в финале и матче за третье место российского Мундиаля.

Напомним, что "Страна" вела онлайн Франция-Бельгия 10 июля.

Также мы публиковали полный календарь игр ЧМ-2018.