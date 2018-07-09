Немецкая пресса сообщила о том, что футболисты сборной России нюхали аммиак в перерыве матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Об этом написало издание Bild.

Иллюстрацией подозрений немецких журналистов служит и фотография центрального защитника российской команды Ильи Кутепова, предположительно вдыхающего с ваты пары аммиака в подтрибунном помещении.

Авторы подчеркивают, что аммиак не входит в перечень запрещенных препаратов, но его применение оказывает стимулирующий эффект, позволяя улучшить подачу кислорода в организм спортсмена.

По их мнению, таким образом российские футболисты получили преимущество над испанцами.

"Использование аммиака не запрещено. Но это абсурд со стороны россиян утверждать, что он также распространен как какой-нибудь шампунь. Особенно на фоне существующей годами в России системы государственной поддержки допинга", - говорится в материале.

Фото: Bild

Напомним, Россия обыграла Испанию в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (1:1) в 1/8 финала мундиаля. После этого россияне проиграли хорватам по пенальти матч 1/4 финала турнира - 3:4 (2:2).