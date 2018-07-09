В Украине могут возникнуть проблемы с централизованным водоснабжением – воду нечем обеззараживать. Об этом заявили в Киевводоканале. Ситуация связана с остановкой завода "Днепроазот" - единственного предприятия, которое производит хлорку для очистки.

Фактор "Днепроазота" в этой истории показывает, что проблемы у миллионов украинцев могут появиться там, где их вообще не должно было быть. Украина на 100% сама обеспечивает себя этим веществом - однако из-за вероятного бизнес-конфликта над питьевой водой в стране нависла угроза.

Такое происходит, пожалуй, впервые в истории независимой Украины.

"Страна" разбиралась, грозит ли нам опасность остаться без питьевой воды.

Тревожное заявление

В середине июня "Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, используемого водоканалами для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство.

"В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли хлора осталось на срок от недели до 20 дней", – говорилось в сообщении на сайте "Киевводоканала", которое появилось в пятницу.

Отмечалось, что уже 9 июля, то есть сегодня, в случае отсутствия хлора для обеззараживания в некоторых регионах Украины могла быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена.

Ассоциация "Укрводоканалэкология" срочно сообщила о ситуации правительству и СНБО и попросила решить вопрос с поставкой хлора. Отмечалось, что крайне важно наладить производство, потому что завоз вещества из Европы очень проблематично. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а кроме того, они должны быть сертифицированы на территории Украины.

Почему кончился хлор

Проблема появилась из-за остановки производства жидкого хлора на заводе "Днепроазот", который входит в группу "Приват" Игоря Коломойского.

В середине июня "Днепроазот" объявил о своей вынужденной остановке - из-за высоких цен на газ.

Сегодня, 9 июля, Каменском тысячи рабочих "ДнепрАзота" вышли на митинг. Они потребовали от правительства обеспечить нормальную работу предприятия, которое находится в режиме простоя с 15 июня. Большинство участников заявляет, что уже завтра они собираются ехать "на Киев".

И, хотя вода сегодня в стране не закончилась, политический накал проблемы выходит на первый план.

Проблемы с поставками газа началась на предприятии еще в мае - когда компания "Укрнафта" прекратила отгрузку топлива "Днепроазоту". По данным "Укрнафты", в мае долг завода перед ней составил более двух миллиардов гривень, и нефтегазовая компания приняла решение прекратить поставки.

Ситуация становится еще более запутанной, если вспомнить, что "Укрнафтой" владеют почти в равных долях бизнесмен Игорь Коломойский и государство в лице "Нафтогаза", у которого контрольный пакет акций.

Внешне ситуация выглядит так, что Коломойский перестал сам себе продавать сырье.

"Формально причина остановки не выдерживает никакой критики. Дорогой газ это точно не повод останавливать завод, - считает нефтегазовый эксперт Валентин Землянский. - Тем более, на рынке десятки трейдеров, которые предлагают газ дешевле, чем НАК, а рынок у нас с 2015 года свободен для промышленных предприятий".

По его мнению, первопричиной конфликта мог стать спор между основными акционерами "Укрнафты" - Коболевым и Коломойским - из-за цены поставок газа на предприятие олигарха. А "Днепроазот" оказался в данной ситуации инструментом давления олигарха на власть.

"Хлора хватит"

Власти тем временем пытаются сбить волну паники, которая поднялась после заявлений "Киевводоканала". На предприятии внезапно "поменяли показания" и заявили, что коллапса с водой в столице не будет.

В понедельник председатель правления - генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий заявил, что Киев в достаточной мере обеспечен жидким хлором для обеззараживания питьевой воды. К тому же в Украине рассматривают варианты замены этого раствора.

"Город Киев по состоянию на сегодняшний день в достаточном количестве обеспечен жидким хлором, который "Киевводоканал" использует для обеззараживания питьевой воды", - говорит Новицкий.

В Украине сейчас рассматривают различные способы обеззараживания воды в качестве альтернативы хлора. Прорабатывается несколько вариантов его замены на современные и безопасные – низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора, заявил Новицкий.

Из его слов следует, что проблема далеко не решена - раз власти рассматривают возможность замены привычного хлора на что-то другое.