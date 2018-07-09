Полиция Скотланд-Ярда сообщает, что пострадавшие в Эймсбери контактировали со значительным объемом нервнопаралитического вещества "Новичок". Об этом пишет "Интерфакс".

"Их реакция на воздействие "Новичка" была столь серьезной, что привела к смерти Дон и к критическому состоянию Чарли. Это означает, что они получили высокую дозу, и наша гипотеза состоит в том, что они трогали руками емкость с веществом, которую мы сейчас ищем", - сказал он.

Он подчеркнул, что обнаружение контейнера с "Новичком" на данный момент является приоритетом следователей. По его словам, полиция не будет снимать оцепление с ряда мест еще на протяжении "значительного периода времени".

В то же время Басу заявил, что полиция пока что не может определить, есть ли связь между наличием "Новичка" в Эймсбери и отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Как сообщала "Страна", под Солсбери новое отравление двух человек неизвестным ядом произошло 4 июля.

Напомним также, что британка Дон Стерджесс скончалась в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.

В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери. Британские следователи считают, что в ранее июле в Эймсбери двое подданных Соединенного Королевства также отравились "Новичком".