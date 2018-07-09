Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, автор законопроекта №6688 о внесудебном блокировании сайтов Иван Винник (фракция БПП) выступил за доработку законопроекта с привлечением экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) к его рассмотрению в первом чтении в зале парламента.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Комитет по нацбезопасности намерен пригласить специалистов ОБСЕ, Европейской консультативной миссии США и Организации Североатлантического договора (НАТО) для обсуждения документа.

"При условии, что мы получим какие-то положительные комментарии, что наработанный нами текст соответствует европейским принципам соблюдения прав и свобод человека, после того, как соответствующие комментарии этого проекта будут получены, мы будем вносить его как доработанный и будем рассматривать", - заявил он на круглом столе, организованном Национальным союзом журналистов Украины.

Винник отметил, что в случае появления законопроекта в повестке дня на текущей пленарной неделе (10-13 июля) комитет будет просить снять документ с рассмотрения для доработки с привлечением экспертов ОБСЕ.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект №6688 о возможности блокирования сайтов по решению прокурора или следователя. Уточняется, что законопроект поддержали 74 депутата от БПП, 58 депутатов от НФ и 21 депутат из фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Напомним также, что СБУ поддержала закон о внесудебной блокировке сайтов и тотальному интернет-контролю.