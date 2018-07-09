Международная федерация футбола (ФИФА) признала сборную России лучшей по игре в защите на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Согласно приведенной статистике, российская национальная команда сделала больше всех оборонительных действий - 259 выносов, отборов и сейвов.

Отмечается, что статистика проведена по итогам 60 встреч мирового первенства.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Роман Зобнин стал лидером ЧМ-2018 по пробегу - полузащитник "Спартака" пробежал 62 километра за 5 матчей.

Как сообщала "Страна", сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ-2018.

После поражения от России стало известно о том, что футболистов Саудовской Аравии накажут.

Напомним также, что сборная России разгромила Египет и первой вышла из группы ЧМ-2018.