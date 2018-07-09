

Помощник тренерского состава сборной Хорватии Огнен Вукоевич официально отчислен из хорватской делегации на ЧМ-2018 за публикацию видео, где он и футболист Домагой Вида говорят «Слава Украине!» после победы своей сборной над Россией. Вида остается в составе команды.

"Хорватский футбольный союз приносит искренние извинения российскому обществу за действия члена хорватской делегации. Огнен Вукоевич и Домагой Вида тоже приносят извинения за свои заявления, в которые они не намеревались вкладывать политический смысл, но которые, к несчастью, допускали такие интерпретации", - говорится в сообщенииХорватского футбольного союза.

Вукоевич и Вида раньше выступали за киевское «Динамо»; после завершения карьеры игрока Вукоевич получил административную должность в клубе. После публикации видео они оба заявляли, что в их словах не было политики.

Напомним, после матча 7 июля, в котором сборная Хорватии выиграла у россиян по пенальти, в сети появилось видео, в котором экс-футболисты киевского Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили эту победу Украине. Вида является защитником сборной на ЧМ 2018, а Вукоевич входит в хорватскую делегацию.

В ролике, который был снят после матча в раздевалке сборной, Вида, забивший гол в ворота россиян, крикнул "Слава Украине!". Вукоевич, в свою очередь, добавил: "Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!".

Детально обо всей истории с этим скандалом можете прочитать в материале "Страны".