Во вторник, 10 июля, в 21:00 в Санкт-Петербурге стартует матч 1/2 ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии. Победитель выйдет в финал мундиаля.

"Страна" ведет текстовый онлайн футбольного поединка. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале Интер.

25 В новой атаке французы заработали угловой по левому флангу атаки.

23 Очередной дальний запрос с центра поля в направлении штрафной сборной Бельгии. В этот раз на острие был Жиру. Но не смог акцентированно пробить француз. Только носком дотянулся до мяча. Без угрозы для Куртуа.

22 После навеса мяч опустился в штрафной и бельгийский защитник Алдервейрельд мощно с разворота пробил по воротам Льориса. Но вратарь в длинном прыжке сумел отбить на угловой!

21 Ломят бельгийцы и гнутся французы! Очередной угловой у ворот трехцветных!

19 Азар снова пробил с левого фланга и, рикошетом от французской головы, мяч просвистел над дальней девяткой ворот Франции!

18 Мативеди мощно ударил по бельгийским воротам. Летящий по центру мяч сумел остановить руками Куртуа.

15 Де Брюйне отдал на Идена Азара, который был на углу французской штрафной. Он пробил, но чуть правее правой штанги полетел мяч.

13 Погба дал разрезающий пас низом в стиле Фреда на Мбаппе, и тот на своей суперскорости прорвался по центру обороны Бельгии. Только вратарь Куртуа, на линии штрафной, сумел остановить атаку, успев поймать мяч перед бутсой француза.

11 В начавшейся тут же контратаке Мбаппе пытался отдать передачу напарнику из штрафной Бельгии. Но бельгийцы сумели перехватить мяч у одного из самых быстрых французов.

10 Де Брюйне отдавал на ход Азару по левому флангу атаки, но защищающийся в этой зоне француз оттеснил бельгийца корпусом и мяч покинул пределы поля.

8 Бельгия контролирует мяч и играет первым номером против французов.

7 После навеса с левого фланга мяч перелетел штрафную и опустился за пределами поля. Свободный удар исполнит вратарь Франции Льорис.

5 Азар прорвался по левому фланги атаки и прострелил в штрафную Франции. Первый угловой в матче!

3 Бельгийцы перехватили мяч и с доставила его коротким пасом с левого на правый фланг. Затем последовал низкий навес в штрафную французов, где те перехватили мяч.

2 Французы контролируют мяч в центре поля.

1 Мбаппе традиционно убежал от всех бельгийцев по правому флангу атаки и прострелил в штрафную соперника. Но слегка неточно.

21.00 Стартовый свисток. Французы разыграли с центра поля! Поехали!

20.54 Звучат гимны:

Видео: youtube.com/XL Live

Видео: youtube.com/XL Live

20.50 Футболисты Франции и Бельгии выходят на поле стадиона "Санкт-Петербурга"! Скоро всё будет!

20.48

Фото: twitter.com/serhiogulynin

20.47 Президент Франции и королевская чета Бельгии прибыли на трибуны Санкт-Петербурга.

20.45 Все в хорошем настроении)

20.40 Команды уже завершили предматчевую тренировку и сейчас получают решающие установки от тренеров.

20.36 Некоторые уже сочиняют песни о сегодняшнем матче:

Фото: twitter.com/griezke

20.34 Судя по пройденному сопернику в 1/4, бельгийцы должны быть более уверены в своих силах. Они прошли Бразилию, а французы обыграли Уругвай.

20.30

Фото: twitter.com/NmReina, twitter.com/dinogirlll

20.25 Наставник сборной Франции Дидье Дешам расставил игроков по своей любимой схеме 4-2-3-1 с Жиру впереди, Матюиди сыграет слева. При этом бельгийцы сыграют по очень атакующей схеме 3-5-2.

В основном составе Бельгии неожиданно появился Мусса Дембеле. Он сыграет вместе с Витселем и Феллайни в центре поля. Шадли заменит Менье справа, а Кевин де Брейне займет место слева.

20.23 О вкусах

Фото: twitter.com/tvojuchitel

20.21 Совместный франко-бельгийский хор

Видео: facebook.com/mikhail.vinogradov1

20.17 Стартовые составы команд:

Фото: ru.fifa.com

20.10 О предпочтениях. А за кого ты?

сегодня буду топить за Бельгию-страну интернациональную,где сразу три государственных языка и где люди разных национальностей умудряются жить в мире и согласии.

#ФранцияБельгия#FRABEL pic.twitter.com/sHpiTj2fY4 — Joker (@joker_poxer) 10 липня 2018 р.

Видео: twitter.com/joker_poxer

20.04 Главный арбитр сегодняшнего матча - Андрес Кунья из Уругвая.

20.00 Болельщики сборной Франции в предвкушении поединка. Не отстают от них и фанаты бельгийской команды.

Фото: Франция-Бельгия ЧМ-2018/twitter.com/UEFAcom_ru

19.55 Смотреть поединок в Украине можно на канале "Интер".

19.30 Как сообщает сайт ФИФА, сегодня на поле в командах двух сборных встретятся 20 одноклубников, некоторые из которых сразятся друг против друга:

"Челси": Оливье Жиру и Нголо Канте против Эдена Азара и Тибо Куртуа

"Барселона": Усман Дембеле и Самюэль Умтити против Томаса Вермалена

"Манчестер Юнайтед": Поль Погба и Маруан Феллайни против Ромелу Лукаку

"Манчестер Сити": Бенжамин Менди против Венсана Компани и Кевина де Брейне

"Монако": Тома Лемар и Джибрить Сидибе против Юри Тилеманса

19.15 "Сейчас у нас в голове только одна мысль – одолеть Бельгию и выйти в финал. Этот матч обещает стать запоминающимся зрелищем" - заявил в интервью перед матчем центрфорвард французов Оливье Жиру, который сегодня наверняка выйдет в основном составе.

19.00 По мнению букмекеров компаний bet365 и William Hill, преимущество в этом поединке на стороне сборной Франции.

18.20 Накануне матча "красные дьяволы" сфотографировались с освоим талисманом.

Фото: twitter.com/BelRedDevils

18.00 В 1/4 финала Франция сравнительно легко выбила Уругвай. Во время ЧМ-2018 отобрать очки у французов смогли лишь датчане. Также были биты со сборными Австралии, Перу и Аргентины.

Бельгийцы одержали победы во всех своих поединках этого мундиаля - с Панамой, Тунисом, Англией, Японией и Бразилией.