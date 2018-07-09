71-летний российский актер, режиссер и сценарист, президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков был задержан в здании Центра международной торговли в Москве.

Об этом сообщает ТАСС.

Актера задержали на Краснопресненской набережной с травматическим пистолетом и патронами к нему.

В отношении актера был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.12 КоАП РФ - "Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему".

Санкции по означенной статье грозят административным штрафом от одной до полутора тысяч рублей.

Фото: РИА Новости

По словам источника, у Иншакова есть разрешение на ношение оружия, но в соответствии с указом президента России от 9 мая 2017 года "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018" с 25 мая по 25 июля был введен запрет на оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Согласно информации от источника, и пистолет, и боеприпасы у актеры были изъяты - "в период действия указа и до окончания административного производства", тогда как задержанный далее был отпущен - после составления административного протокола.

При этом сам Иншаков заявил, что никто его не задерживал.

Как сообщала "Страна", "Бригада" попала в список запрещенных в Украине фильмов и сериалов.

Также "Страна" писала, что звезду российского кино Безрукова внесли в базу "Миротворца".

Напомним также, что под Киевом начались съемки фильма с Зеленским в главной роли.