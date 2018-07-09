Киев в достаточной мере обеспечен жидким хлором для обеззараживания питьевой воды. К тому же в Украине рассматривают варианты замены этого раствора, заявил председатель правления - генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий, сообщает пресс-служба ведомства.

"Город Киев по состоянию на сегодняшний день в достаточном количестве обеспечен жидким хлором, который "Киевводоканал" использует для обеззараживания питьевой воды", - говорит Новицкий.

В компании отмечают, что в Украине сейчас рассматривают различные способы обеззараживания воды в качестве альтернативы хлора. Прорабатывается несколько вариантов его замены на современные и безопасные – низкоконцентрированный гипохлорит натрия, смешанные оксиданты или диоксид хлора.

Напомним, на днях Киевводоканал заявил о том, что в Украине могут возникнуть проблемы с централизованным водоснабжением из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на заводе "Днепроазот".

Ранее "Страна" писала о том, что "Киевводоканал" назвал адреса в столице, где отключили воду