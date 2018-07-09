Под Винницей мужчина подорвал полицейских гранатой во время погони
В Винницкой области во время задержания вооруженного мужчины полицейский пострадал при взрыве гранаты. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Винницкой области.
Задержание происходило на железнодорожной станции в селе Флорино Бершадского района.
Увидев полицейских, преступник начал убегать на окраину села, в сторону леса.
Когда полицейские догнали его, он бросил в их сторону гранату. Взрывной волной были травмированы начальник группы реагирования патрульной полиции Василий Ткач.
По информации пресс-службы, сейчас пострадавший находится в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травмой и сотрясение головного мозга.
По словам врачей, его состояние - средней степени тяжести.
Отмечается, что преступник был задержан. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
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